Теннисист Бублик проиграл Гуркачу в первом круге турнира в Дубае

Александр Бублик. Фото: Michael Reaves/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление в одиночном разряде турнира АТР в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

В первом круге Александр Бублик уступил 11-й ракетке мира Хуберту Гуркачу из Польши в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 1:6.

Встреча продлилась ровно час. За это время казахстанский теннисист сделал восемь эйсов и допустил столько же двойных ошибок.

В следующем раунде Хуберт Гуркач сыграет с представителем Словакии Алексом Молчаном (69-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1957374-tennisist-bublik-proigral-gurkachu-v-pervom-kruge-turnira-v-dubae/