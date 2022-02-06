Теннисист Бублик пробился в финал турнира в Монпелье

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира серии АТР-250 в Монпелье (Франция), передает NUR.KZ.

В полуфинале соревнований первая ракетка Казахстана обыграл серба Филипа Крайиновича (36-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:2.

Встреча продлилась чуть больше часа. За это время Александр сделал 12 эйсов и допустил 2 двойные ошибки.

В финале Бублик сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. Решающий матч состоится 6 января в 20:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что это первый финал для казахстанского теннисиста в нынешнем сезоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1954788-tennisist-bublik-probilsya-v-final-turnira-v-monpele/