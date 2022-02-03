Теннисист Бублик пробился в 1/4 финала турнира в Монпелье

Александр Бублик. Фото: Francois Nel/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира серии АТР 250 в Монпелье (Франция), передает NUR.KZ.

Во втором круге первая ракетка Казахстана обыграл местного теннисиста Пьер-Юга Эрбера (113-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:3, 6:7, 6:2.

На корте теннисисты провели почти два часа. За это время Александр сделал 11 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-поинтов.

За выход в полуфинал Бублик сразится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (19-я ракетка мира). Матч запланирован на 4 января в 16:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1954397-tennisist-bublik-probilsya-v-14-finala-turnira-v-monpele/