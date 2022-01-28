Определились финалисты Australian Open-2022

Рафаэль Надаль. Фото: instagram.com/australianopen/

Завершились полуфинальные встречи в одиночных разрядах открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

В мужской сетке в финал пробились испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев.

Рафа в полуфинале одолел итальянца Маттео Береттинни со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Во втором полуфинале Даниил взял верх над Стефаносом Циципасом из Греции - 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.

Решающий матч между Медведевым и Надалем состоится 30 января.

В женской сетке в финал прошли первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии и американка Даниэль Роуз Коллинс. Финал у женщин запланирован на 29 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1953564-opredelilis-finalisty-australian-open-2022/