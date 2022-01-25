Анна Данилина вышла в полуфинал Australian Open-2022 в парном разряде

Анна Данилина. Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей пробились в полуфинал открытого чемпионата Австралии в женском парном разряде, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале турнира Анна и Беатрис победили пару Ребекка Петерсон (Швеция) – Анастасия Потапова (Россия). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

На корте теннисистки провели два часа. За это время Данилина и Хаддад Майя сделали два эйса и допустили столько же двойных ошибок.

За выход в финал Australian Open-2022 Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя сыграют с японской парой Сюко Аояма-Эна Сибахара. Матч запланирован на 27 января в 06:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1952888-anna-danilina-vyshla-v-polufinal-australian-open-2022-v-parnom-razryade/