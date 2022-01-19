Бублик проиграл Монфису во втором круге Australian Open-2022

Казахстанский теннисист Александр Бублик (37-я ракетка мира) не сумел выйти в третий круг открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.
Во втором раунде Australian Open-2022 Александр уступил французу Гаэлю Монфису (20-я ракетка мира) в трех сетах. Итоговый счет - 1:6, 0:6, 4:6.
Встреча продлилась полтора часа. За это время Бублик оформил 4 эйса, допустил 8 двойных и 38 невынужденных ошибок.
В следующем круге Гаэль Монфис сыграет с Кристианом Гарином из Чили.
Таким образом, в мужской сетке одиночного разряда больше не осталось казахстанцев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1951999-bublik-proigral-monfisu-vo-vtorom-kruge-australian-open-2022/