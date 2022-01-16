Елена Рыбакина сыграет с Зариной Дияс в первом круге Australian Open

Елена Рыбакина. Фото: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images

Казахстанские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

Отметим, что в основную сетку одиночного разряда Australian Open пробились сразу шесть наших теннисистов.

В мужской сетке выступят Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Тимофей Скатов, в женской - Елена Рыбакина, Зарина Дияс и Юлия Путинцева.

Представляем вашему вниманию расписание игр с участием казахстанцев на AO-2022:

Мужчины

Михаил Кукушкин - Томми Пол (США), 17 января, 11:00

Александр Бублик - Эрнесто Эскобедо (США), 17 января, 08:00

Тимофей Скатов - Норберт Гомбош (Словакия), 18 января, 06:00

Женщины

Юлия Путинцева - Хармони Тан (Франция), 17 января, 06:00

Елена Рыбакина - Зарина Дияс, 18 января, 06:00

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1951394-elena-rybakina-sygraet-s-zarinoy-diyas-v-pervom-kruge-australian-open/