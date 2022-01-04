Тимофей Скатов завершил выступление на "Челленджере" в Траралгоне

Тимофей Скатов. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов не сумел выйти в 1/8 финала турнира серии "Челленджер" в австралийском Траралгоне, передает NUR.KZ.

Во втором круге соревнований Тимофей разгромно уступил американцу Митчеллу Крюгеру (169-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 1:6, 0:6.

Встреча продлилась один час и пять минут. За это время Скатов сделал один эйс.

В следующем круге Митчелл Крюгер сыграет с Киммером Коппьянсом (208-я ракетка мира) из Бельгии.

Напомним, что в мировом рейтинге АТР Тимофей Скатов занимает 257-е место.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1949720-timofey-skatov-zavershil-vystuplenie-na-chellendzhere-v-traralgone/