Теннисист Дмитрий Попко вышел в 1/8 финала "Челленджера" в Бендиго

Дмитрий Попко. Фото: STANISLAV FILIPPOV/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (180-я ракетка мира) успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" в Бендиго (Австралия), передает NUR.KZ.

В 1/16 финала соревнований Дмитрий обыграл боснийца Мирза Башича (233-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:2, 6:3.

На корте теннисисты провели час и 16 минут. За это время Попко сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта.

В следующем раунде казахстанец встретится с итальянцем Флавио Коболли (205-я ракетка мира). Игра запланирована на 6 января в 06:00 утра по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1949710-tennisist-dmitriy-popko-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-bendigo/