Теннисист Денис Евсеев вышел в основной круг "Челленджера" в Италии

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (403-я ракетка мира) успешно преодолел квалификацию турнира серии "Челленджера" в Форли (Италия), передает NUR.KZ.

В матче за выход в основную сетку Денис победил представителя Германии Эльмара Эюповича (397-я ракетка мира). Итоговый счет - 6:7, 7:6, 6:2.

Встреча продлилась 2 часа и 55 минут. За это время Евсеев оформил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта.

Тем самым казахстанский теннисист получил возможность выступить в основной сетке "Челленджера".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1949691-tennisist-denis-evseev-vyshel-v-osnovnoy-krug-chellendzhera-v-italii/