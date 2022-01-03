Теннисист Скатов вышел во второй круг "Челленджера" в Траралгоне

Тимофей Скатов. Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" в австралийском Траралгоне, передает NUR.KZ.

В первом круге Тимофей одолел представителя Великобритании Райана Пенистона в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:4.

На корте теннисисты провели два часа. За это время Скатов реализовал три брейк-поинта из пяти.

В следующем раунде казахстанский теннисист встретится с американцем Митчеллом Крюгером. Матч состоится 4 января в 09:30 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1949667-tennisist-skatov-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-traralgone/