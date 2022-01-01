Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла парный турнир в Индии

Жибек Куламбаева. Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева и латышка Диана Марцинкевич выиграли турнир серии ITF World Tennis Tour W25 в парном разряде в городе Мумбаи (Индия), передает NUR.KZ.

В решающем матче соревнований пара Куламбаева - Марцинкевич обыграла Анну Данилину (Казахстан) и Валерию Страхову (Украина). Итоговый счет - 6:3, 4:6, 10:6.

"Это наш первый совместный титул с Дианой. Считаю, что мы хорошо играли по ходу всего турнира и я довольна результатом" - приводит слова Жибека сайт КТФ.

Отметим, что это первый титул для Куламбаевой в новом сезоне и 14-й в карьере в парном разряде на турнирах ITF.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1949590-tennisistka-zhibek-kulambaeva-vyigrala-parnyy-turnir-v-indii/