Казахстанская теннисистка выиграла 9-й за год титул

Анна Данилина. Фото: ktf.kz

Казахстанка Анна Данилина стала победительницей турнира серии ITF W25 в паном разряде на кортах индийского города Пуна, сообщает NUR.KZ со ссылкой на ktf.kz.

В финале Данилина в дуэте с украинкой Валерией Страховой обыграла японок Фуна Козаки/Мисаки Мацуда со счетом 6:0, 2:6, 10:5.

Данный титул стал для Анны на турнирах под эгидой ITF World Tennis Tour уже девятым в нынешнем сезоне, и 23-м в карьере. Кроме того, Данилина в нынешнем году выиграла свой первый титул WTA 250 в Польше.

«Хочу поблагодарить Валерию за потрясающую неделю. Рада завершить сезон на победной ноте. Поеду домой, отдохну несколько дней, встречу Новый год в кругу семьи и дальше начну готовиться к следующему сезону. Мы с командой очень упорно работали весь год. Значит, всё делали правильно» - отметила Данилина.

Казахстанская теннисистка на данный момент занимает 75-ю строчку в женском мировом рейтинге парного разряда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1948518-kazahstanskaya-tennisistka-vyigrala-9-y-za-god-titul/