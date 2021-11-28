Бублик и Кукушкин вывели Казахстан в плей-офф Кубка Дэвиса

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Сегодня в Испании прошло второе противостояние сборной Казахстана по теннису в рамках группового этапа Кубка Дэвиса. Александр Бублик и Михаил Кукушкин в одиночных встречах соперничали с канадскими теннисистами, сообщает NUR.KZ.

Первыми на корт вышли Кукушкин (№183 рейтинга АТР) и Брейден Шнур (№234 рейтинга АТР).

Казахстанец удачно играл на своих подачах и при этом смог выиграть очко на подаче соперника. В итоге Кукушкин выиграл сет со счетом 3:6.

Во втором сете шла равная игра до счета 5:5, после чего Михаил совершил брейк. Оказавшись в одном шаге от победы, Кукушкин оступился и позволил Шнуру совершить обратный брейк. А на тай-брейке канадец оказался сильнее - 7:6.

В решающем третьем сете в напряженной концовке снова шла равная игра до счета 5:5. И в заключительном отрезке Кукушкин взял два очка, выиграв сет 5:7.

Эта победа принесла первое очко Казахстану в противостоянии с Канадой.

Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут.

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Во второй игре Александр Бублик (№36 рейтинга АТР) играл против Вашека Поспишила (№ 133 рейтинга АТР).

В первом сете Бублик совершил два брейка и выиграл 6:2.

Второй сет выдался более трудным для казахстанца. Игра дошла до тай-брейка, где у казахстанца нервы оказались крепче - 7:6.

Без учета встречи в парном разряде Казахстан досрочно обыграл Канаду и вышел с первого места в группе в 1/4 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1944316-bublik-i-kukushkin-vyveli-kazahstan-v-pley-off-kubka-devisa/