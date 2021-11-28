Казахстанская теннисистка выиграла восьмой турнир в сезоне в парном разряде

Виктория Кузьмова и Анна Данилина. Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с представительницей Словакии Викторией Кузьмовой одержала победу на турнире серии ITF в Дубае с призовым фондом в 100 тысяч долларов, сообщает NUR.KZ cо ссылкой на KTF.KZ.

В решающей встрече за титул казахстанско-словацкая пара обыграла россиянок Анастасию Захарову и Ангелину Габуеву.

Захарова и Габуева выиграли первый сет у фавориток турнира 6:4, но во 2-м соперницы взяли реванш.

Исход финальной встречи решился на тай-брейке, в котором Данилина и Кузьмова уверенно переиграли российскую пару – 10:2.

Напомним, Анна Данилина занимает 308-ю строчку в рейтинге Всемирном теннисной ассоциации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1944263-kazahstanskaya-tennisistka-vyigrala-vosmoy-turnir-v-sezone-v-parnom-razryade/