Казахстан обыграл Швецию в Кубке Дэвиса

Александр Бублик. Фото: gettyimages.com

Уступая после первого матча, сборная Казахстана по теннису сумела переломить ход противостояния со Швецией и нанести ей поражение, сообщает NUR.KZ.

После поражения Михаила Кукушкина на корт вышел Александр Бублик, которому противостоял Микаэль Имер.

Швед выиграл первый сет 6:3, но затем казахстанец полностью развернул игру и доминировал на корте. Он забрал вторую партию 6:4, а в третьем решающем сете Бублик просто разгромил соперника, ни отдав ни одного гейма 6:0.

Таким образом, счет сравнялся - 1:1.

Победитель определялся в матче парного разряда, в котором встретились Александр Недовесов и Андрей Голубев со шведами Андре Йоранссоном и Робертом Линдстедтом.

Казахстанцы выиграли оба сета со счетом 6:3 и помогли Казахстану выиграть Швецию со счетом 2:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1944261-kazahstan-obygral-shvetsiyu-v-kubke-devisa/