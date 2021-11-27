Сборная Казахстана уступила Швеции в первом матче Кубка Дэвиса

Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Казахстанские теннисисты неудачно начали противостояние со сборной Швеции в рамках Кубка Дэвиса. В первой игре Михаил Кукушкин уступил Элиасу Имеру, сообщает NUR.KZ.

В самом начале первого сета Кукушкин (183-я ракетка АТР) проиграл очко на своей подаче и сразу оказался в роли догоняющего. Далее теннисисты брали свои подачи, и в итоге сет завершился со счетом 3:6 в пользу шведа (171-я ракетка АТР).

В начале второго сета швед снова совершил брейк на подаче Кукушкина, а затем довел счет до 1:3 в свою пользу.

Казахстанец ответил своим брейком, сравняв счет - 3:3.

Равная игра с взаимными ошибками продолжалась до счета 6:6. А на брейк-поинте сильнее оказался Имер.

Сборная Швеции в противостоянии с Казахстаном повела 1:0.

Во втором матче казахстано-шведского противостояния встретятся Александр Бублик и второй из братьев Имеров - Микаэль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1944250-sbornaya-kazahstana-ustupila-shvetsii-v-pervom-matche-kubka-devisa/