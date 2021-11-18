Теннисист Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Бразилии

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов пробился в 1/4 финала турнира серии "Челленджер" в Кампинасе (Бразилия), передает NUR.KZ.

Во втором раунде соревнований Тимофей одолел аргентинца Андреа Колларини (263-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 6:2.

На корте теннисисты провели два часа. За это время Скатов сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта.

За выход в полуфинал казахстанский спортсмен встретится с Тьяго Монтейро из Бразилии (94-я ракетка мира). Матч запланирован на 19 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1942754-tennisist-timofey-skatov-vyshel-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-brazilii/