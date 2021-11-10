Теннисист Тимофей Скатов с победы стартовал на турнире в Уругвае

Тимофей Скатов. Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" в Монтевидео (Уругвай), передает NUR.KZ.

В первом круге соревнований Тимофей обыграл представителя Чили Алехандро Табило (140-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:4.

Встреча продлилась час и 35 минут. За это время Скатов допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-поинтов из восьми.

Следующим соперником казахстанского теннисиста станет Уго Дельен (130-я ракетка мира) из Боливии. Матч запланирован на 11 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1941575-tennisist-timofey-skatov-s-pobedy-startoval-na-turnire-v-urugvae/