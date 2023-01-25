Паралимпиец Ербол Хамитов стал чемпионом мира по лыжным гонкам

Ербол Хамитов. Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

Казахстанский паралимпиец Ербол Хамитов завоевал золотую медаль чемпионата мира по пара лыжным гонкам в Швеции, пишет пресс-служба комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Ербол Хамитов выиграл золото мирового первенства в спринте среди мужчин с результатом 2:44,23 секунд.

Вторым финишировал украинский спортсмен Тарас Рад, на третьим месте оказался бразильский спортсмен Кристиан Вестмаер Рибейра.

Ранее Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Напомним, что чемпионат мира по пара лыжным гонкам и пара биатлону проходит в шведском городе Эстерсунд. В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира. Чемпионат продлится до 29 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/skiing/2006703-paralimpiets-erbol-hamitov-stal-chempionom-mira-po-lyzhnym-gonkam/