      Зарина Кусанова
      Зарина Кусанова
      Редактор рубрики Спорт

      Сборная Казахстана завоевала первую медаль на юношеских Азиатских играх

      Опубликовано:

      Логотип юношеских Азиатских игр-2025
      Логотип юношеских Азиатских игр-2025. Фото: НОК РК

      В Манаме (Бахрейн) стартовали летние юношеские Азиатские игры 2025 года, на которых сборная Казахстана уже отметилась завоеванной наградой, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

      Казахстанская спортсменка Алиям Азизова завоевала бронзовую медаль в пенчак силат на проходящих в Манаме юношеских Азиатских играх 2025.

      В весовой категории до 55 кг Азизова в полуфинале встретилась с представительницей Филиппин — К. Карпио. По итогам поединка филиппинская спортсменка одержала победу со счетом 46:27. Таким образом, Алиям Азизова поднялась на третью ступень пьедестала почета.

      Как гласит сайт Ассоциации боевых искусств Казахстана, пенчак силат – это общее название индонезийских и малайских боевых искусств, включающих в себя два основных раздела – бой без оружия и бой с оружием. В основе современных стилей пенчак силат лежат боевые приемы различных племен и народов, населяющих Индонезию.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

