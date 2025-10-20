Трое казахстанцев вышли в финалы чемпионата мира по спортивной гимнастике
На чемпионате мира 2025 года по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте, три представителя мужской сборной Казахстана вышли в финалы, передает корреспондент NUR.KZ.
На турнире в столице Индонезии завершился квалификационный этап у мужчин. Казахстанцы не выступали в зачете личного многоборья, а боролись только в отдельных видах.
Участник Олимпиады-2024 Милад Карими пробился в финалы в двух дисциплинах. На перекладине он набрал 14,200 балла и показал пятый результат в квалификации. В вольных упражнениях занял четвертое место (14,133) — в этом виде казахстанец выиграл бронзу чемпионата мира 2023 года.
Нариман Курбанов пробился в финал на коне. Это коронная дисциплина казахстанца, который в ней стал серебряным призером Олимпиады-2024. В квалификации в Джакарте Курбанов показал лучший результат (14,700).
В финал в упражнении на коне также вышел Зейнолла Идрисов, который занял восьмое место на отборочном этапе (14,300). Казахстанец Диас Тойшыбек в этой дисциплине стал 23-м (13,800) и не попал в финал.
Не смогли продолжить борьбу за медали еще два отечественных гимнаста. В вольных упражнениях Дмитрий Патанин (13,000) и Ильяс Азизов (12,766) заняли 36-е и 48-е место соответственно. На параллельных брусьях они показали 39-й (13,200) и 37-й (13,266) результаты соответственно.
Кроме того, Азизов в квалификации на перекладине занял 41-е место (12,733), а Патанин на кольцах расположился на 70-й позиции (11,633).
Финалы в вольных упражнения и на коне запланированы на 24 октября. Медали на перекладине будут разыграны 25 октября.
