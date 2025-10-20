Действующий чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при США — 19-го этапа чемпионата "Формулы-1" 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка прошла на трассе "Americas" в Остине (штат Техас). Ферстаппен стартовал с поул-позиции и финишировал первым.

Второе место занял британский пилот "Макларен" Ландо Норрис (+7,959 секунды). Тройку призеров замкнул монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (+15,373).

Австралиец Оскар Пиастри из "Макларен", лидирующий в общем зачете, занял пятую позицию (+29,678). Выше него также расположился британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" (+28,536) — семикратный чемпион "Формулы-1".

В общем зачете в активе Пиастри теперь 346 очков. Следом идет Норрис (332), а замыкает тройку лидеров Ферстаппен (306).

Победу в Кубке конструкторов себе уже обеспечила команда "Макларен".

