Действующий чемпион "Формулы-1" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США
Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при США — 19-го этапа чемпионата "Формулы-1" 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Гонка прошла на трассе "Americas" в Остине (штат Техас). Ферстаппен стартовал с поул-позиции и финишировал первым.
Второе место занял британский пилот "Макларен" Ландо Норрис (+7,959 секунды). Тройку призеров замкнул монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (+15,373).
Австралиец Оскар Пиастри из "Макларен", лидирующий в общем зачете, занял пятую позицию (+29,678). Выше него также расположился британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" (+28,536) — семикратный чемпион "Формулы-1".
В общем зачете в активе Пиастри теперь 346 очков. Следом идет Норрис (332), а замыкает тройку лидеров Ферстаппен (306).
Победу в Кубке конструкторов себе уже обеспечила команда "Макларен".
