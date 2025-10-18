17-летняя японская фигуристка с тройным акселем стала чемпионкой первого этапа Гран-при ISU

Японская фигуристка Ами Накаи выиграла первый этап Гран-при, который проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), передает корреспондент NUR.KZ.

Стартовый этап сезона 2025/26 проходит во французском Анже. Первые комплекты наград были разыграны в субботу.

Накаи показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программах. Суммарно она набрала 227,08 балла (78,00 + 149,08). По всем трем показателям 17-летняя спортсменка обновила личные рекорды.

В обоих прокатах Накаи выполнила по одному тройному акселю — это элемент ультра-си, то есть повышенной сложности. В короткой программе этот прыжок был сделан чисто, а в произвольной фигуристка допустила ошибку на приземлении и получила незначительные сбавки.

Другие места на пьедестале также заняли представительницы Японии. Серебро выиграла Каори Сакамото (224,23) — победительница трех последних чемпионатов мира и двукратная медалистка Олимпиады-2022. Замкнула тройку призеров Рион Сумиеси (216,06), которая в произвольной программе с недокрутом выполнила четверной тулуп — еще один элемент ультра-си.

Танцевальные дуэты в субботу представили ритм-танцы. Промежуточными лидерами стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (84,38). Следом идут литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (80,98). Замыкают тройку французы Лоранс Фурнье-Бодри (78,00), вплотную за которыми идут грузины Диана Дэвис / Глеб Смолкин (77,80) и итальянцы Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (77,25).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.