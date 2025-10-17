Сборная Казахстана по шорт-треку вышла в полуфинал этапа Мирового тура в Канаде
В канадском городе Монреале стартовал второй этап Мирового тура по шорт-треку, на котором женская сборная Казахстана вышла в полуфинал, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Женская команда Казахстана сумела пробиться в полуфинал квалификационного турнира в эстафете на дистанции 3000 метров.
В своем четвертьфинальном забеге отечественные спортсменки финишировали на третьей позиции, пропустив вперёд соперниц из Канады и Польши.
Напрямую в полуфинал выходили по две команды. Сборная Казахстана, а также США отобрались в этот раунд по времени. Полуфиналы пройдут завтра, 18 октября.
Отметим, что по итогам четырех этапов Мирового тура будут распределены квоты на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милане и Кортине.
