Сборная Казахстана по шорт-треку вышла в полуфинал этапа Мирового тура в Канаде

В канадском городе Монреале стартовал второй этап Мирового тура по шорт-треку, на котором женская сборная Казахстана вышла в полуфинал, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Женская команда Казахстана сумела пробиться в полуфинал квалификационного турнира в эстафете на дистанции 3000 метров.

В своем четвертьфинальном забеге отечественные спортсменки финишировали на третьей позиции, пропустив вперёд соперниц из Канады и Польши.

Напрямую в полуфинал выходили по две команды. Сборная Казахстана, а также США отобрались в этот раунд по времени. Полуфиналы пройдут завтра, 18 октября.

Отметим, что по итогам четырех этапов Мирового тура будут распределены квоты на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в итальянских городах Милане и Кортине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.