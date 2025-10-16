Ризабек Айтмухан выступит на молодежном чемпионате мира

Стал известен состав мужской сборной Казахстана по вольной борьбе, которая выступят на молодежном чемпионате мира, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В сербском городе Нови-Саде пройдет молодежное первенство планеты по видам борьбы. Нашу страну на турнире представят десять борцов вольного стиля в различных весовых категориях.

В их числе лидер национальной команды Ризабек Айтмухан. В феврале 2023 года он стал чемпионом Казахстана среди взрослых в возрасте 18 лет, а уже в сентябре того же года завоевал первую в истории страны золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе.

Состав сборной Казахстана на молодежный ЧМ-2025 по вольной борьбе:

57 кг. Джахонгир Ахмаджанов

61 кг. Мерей Базарбаев

65 кг. Рустем Толен

70 кг. Майис Алиев

74 кг. Диас Сагдатов

79 кг. Ерхан Абиль

86 кг. Муханбет Мамбетов

92 кг. Айбек Айтбеков

97 кг. Ризабек Айтмухан

125 кг. Бауыржан Советов

Чемпионат мира по видам борьбы пройдет с 20 по 27 октября.

