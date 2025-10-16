Ризабек Айтмухан выступит на молодежном чемпионате мира
Стал известен состав мужской сборной Казахстана по вольной борьбе, которая выступят на молодежном чемпионате мира, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
В сербском городе Нови-Саде пройдет молодежное первенство планеты по видам борьбы. Нашу страну на турнире представят десять борцов вольного стиля в различных весовых категориях.
В их числе лидер национальной команды Ризабек Айтмухан. В феврале 2023 года он стал чемпионом Казахстана среди взрослых в возрасте 18 лет, а уже в сентябре того же года завоевал первую в истории страны золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе.
Состав сборной Казахстана на молодежный ЧМ-2025 по вольной борьбе:
- 57 кг. Джахонгир Ахмаджанов
- 61 кг. Мерей Базарбаев
- 65 кг. Рустем Толен
- 70 кг. Майис Алиев
- 74 кг. Диас Сагдатов
- 79 кг. Ерхан Абиль
- 86 кг. Муханбет Мамбетов
- 92 кг. Айбек Айтбеков
- 97 кг. Ризабек Айтмухан
- 125 кг. Бауыржан Советов
Чемпионат мира по видам борьбы пройдет с 20 по 27 октября.
