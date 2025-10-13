Ерлик Сертай стал чемпионом престижного международного турнира в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Ерлик Сертай стал победителем "Турнира сильнейших", передает корреспондент NUR.KZ.

В Астане завершился престижные международные соревнования по фехтованию на шпаге "Турнир сильнейших". По итогам двух дней абсолютным чемпионом и самым сильнейшим фехтовальщиком стал представитель сборной Казахстана Ерлик Сертай. На втором месте расположился Кирилл Прходов и замкнул тройку призеров Эльмир Алимжанов.

Среди девушек сильнейшей стала Владислава Андреева, серебро и бронза в активе представительниц Узбекистана Шахзоды Егамбердиевой и Малики Хакимовой.

"С приходом нашего тренера консультанта Горбачука Александра - он сказал, что нам нужны еще турниры внутри страны для выявления конкуренции среди команды. Этот "Турнир сильнейших" является рейтинговым турниром. Мы проводим эти соревнования, чтобы выявить дополнительные места штата национальной команды. Для тех ребят, кто будет выезжать из страны, так как у страны есть квота на 12 человек в виде оружия. На данный момент у нас 16-17 способных ребят, кто претендует в команду. Благодаря этим турнирам мы отбираем этих 12 человек, которые будут на чемпионаты мира и соответствующие сборы", - заявил советник президента Федерации фехтования РК Тимур Байтасов.

"Турнир сильнейших" стал важным этапом подготовки к новому сезону. Уже в декабре национальная сборная отправится на Кубок мира в Ванкувер, где казахстанские шпажисты намерены подтвердить высокий класс и завоевать новые рейтинговые очки.

