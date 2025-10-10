Две ватерпольные сборные Казахстана поборются за бронзу чемпионата Азии

Обе сборные Казахстана по водному поло не смогли выйти в финал чемпионата Азии по водным видам спорта 2025 года в Ахмедабаде, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу на турнире в Индии прошли полуфинальные матчи. Женская сборная Казахстана уступила китаянкам со счетом 4:14. Теперь отечественным ватерполисткам предстоит оспорить бронзу с представительницами Таиланда, которые проиграли японкам (21:25).

Мужская сборная Казахстана в полуфинале также встретилась с Китаем и потерпела поражение со счетом 13:16. За бронзу отечественные спортсмены сыграют с японцами, которые уступили Ирану (18:19).

Все медальные матчи чемпионата Азии по водным видам спорта запланированы на субботу, 11 октября. Этот день закроет соревновательную программу турнира.

