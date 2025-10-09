Обе сборные Казахстана по водному поло вышли в полуфинал чемпионата Азии

Женская и мужская сборные Казахстана по водному поло одержали победы в четвертьфинальных матчах чемпионата Азии, который проходит в индийском городе Ахмедабаде, передает корреспондент NUR.KZ.

В индийском городе Ахмедабаде продолжается континентальное первенство по водным видам спорта. В очередной соревновательный день женская команда Казахстана по ватерполо провела матч на стадии четвертьфинала. Соперницами казахстанок стали представительницы сборной Сингапура.

Противостояние прошло в упорной борьбе и завершилось победой отечественных спортсменок с итоговым счетом 10:7. Это позволило сборной Казахстана выйти в полуфинал азиатского первенства. На следующей стадии казахстанские ватерполистки сыграют против спортсменок из Китая.

Позднее в четвертьфинале выступила мужская национальная команда. Казахстанцы обыграли представителей Узбекистана со счетом 27:11 и вышли в полуфинал, где также встретятся с Китаем.

Оба матча национальных сборных за путевки в решающие встречи турнира пройдут в пятницу, 10 октября.

