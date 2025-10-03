Определились первые чемпионы Мемориала Дениса Тена 2025 года

На Мемориале Дениса Тена по фигурному катанию 2025 года, который проходит в Алматы, распределены первые комплекты медалей, передает корреспондент NUR.KZ.

Пятница стала вторым соревновательным днем турнира серии "Челленджер". Представительницы женского одиночного катания выступили с произвольными программами.

Итоговую победу одержала Ли Хэ Ин из Южной Кореи, которая лидировала и после короткой программы. Она вновь показала лучший результат и заняла первое место с общей суммой в 196,84 балла.

Вице-чемпионкой стала еще одна представительница Южной Кореи Асун Юн (174,37). Тройку призеров замкнула канадка Мадлен Скизас (164,39). Лучшей из казахстанок стала Амира Ирматова, которая расположилась на шестой позиции (137,150).

Также в пятницу начали борьбу за медали танцевальные дуэты. Казахстанцы Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев в ритм-танце набрали 50,56 балла и заняли промежуточное девятое место.

Лидерами стали грузины Диана Дэвис и Глеб Смолкин (77,94). Следом за ними идут американцы Уна и Гейдж Брауны (73,91). Третью позицию после ритм-танца занимают шведы Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров (69,22).

Также медали были разыграны в одиночном катании среди юниорок. Первые два места заняли представительницы Южной Кореи Ким Гон Хи (179,24) и Ким Мин Сон (171,33) соответственно. Тройку призеров замкнула азербайджанка Арина Калугина (167,24). Лучшей из казахстанок стала Анна Санникова, показавшая шестой результат (136,85).

В субботу на Мемориале Дениса Тена будут разыграны заключительные комплекты медалей — в мужском одиночном катании (юниоры и взрослые спортсмены) и в танцах на льду.

