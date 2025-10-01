Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по спортивной гимнастике

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике назвал состав спортсменов, которые примут участие в предстоящем чемпионате мира, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

За медали в первенстве планеты в различных дисциплинах поборются шесть гимнастов:

Нариман Курбанов (упражнения на коне)

Милад Карими (упражнения на перекладине, вольные упражнения)

Дмитрий Патанин (вольные упражнения, упражнения на брусьях и кольцах)

Ильяс Азизов (вольные упражнения, упражнения на брусьях и перекладине)

Диас Тойшыбек (упражнения на коне, брусьях и перекладине )

Зейнолла Идрисов (упражнения на коне)

Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте (Индонезия).

Напомним, что на прошлом мировом первенстве казахстанец Милад Карими завоевал бронзовую медаль в вольных упражнениях.

