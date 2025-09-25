Казахстанец Нурдаулет Жумагали завоевал серебро чемпионата мира по пара плаванию
Опубликовано:
Казахстанец Нурдаулет Жумагали стал серебряным призером чемпионата мира по пара плаванию, передает NUR.KZ со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.
На мировом первенстве в Сингапуре Нурдаулет Жумагали стал вторым на дистанции 100 м брассом, показав результат 1:06.64. Первое место занял выступающий в нейтральном статусе Тимофей Гук — 1:06.51. Третьим финишировал украинец Алексей Федина — 1:06.99.
Отметим, что для Нурдаулета Жумагали это уже третья серебряная медаль чемпионатов мира: ранее он становился призёром в 2022 году на Мадейре и в 2023 году в Манчестере. Также в его активе две награды Паралимпийских игр: серебро Парижа-2024 и бронза Токио-2020.
Чемпионат мира по пара плаванию проходит с 21 по 27 сентября и собрал около 600 участников из 75 стран. За Казахстан выступают 7 спортсменов.
Турнир в Сингапуре является первым значимым чемпионатом нового паралимпийского цикла и важным этапом на пути к Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе 2028 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2290305-kazahstanec-nurdaulet-zhumagali-zavoeval-serebro-chempionata-mira-po-paraplavaniyu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах