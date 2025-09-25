Казахстанец Нурдаулет Жумагали завоевал серебро чемпионата мира по пара плаванию

Казахстанец Нурдаулет Жумагали стал серебряным призером чемпионата мира по пара плаванию, передает NUR.KZ со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

На мировом первенстве в Сингапуре Нурдаулет Жумагали стал вторым на дистанции 100 м брассом, показав результат 1:06.64. Первое место занял выступающий в нейтральном статусе Тимофей Гук — 1:06.51. Третьим финишировал украинец Алексей Федина — 1:06.99.

Отметим, что для Нурдаулета Жумагали это уже третья серебряная медаль чемпионатов мира: ранее он становился призёром в 2022 году на Мадейре и в 2023 году в Манчестере. Также в его активе две награды Паралимпийских игр: серебро Парижа-2024 и бронза Токио-2020.

Чемпионат мира по пара плаванию проходит с 21 по 27 сентября и собрал около 600 участников из 75 стран. За Казахстан выступают 7 спортсменов.

Турнир в Сингапуре является первым значимым чемпионатом нового паралимпийского цикла и важным этапом на пути к Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе 2028 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.