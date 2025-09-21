Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1", Пиастри разбил болид

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Азербайджана — 17-м этапе "Формулы-1" 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка прошла на городской трассе Баку. Ферстаппен стартовал с поул-позиции и финишировал первым. Для него эта победа вторая подряд и четвертая в сезоне.

Второе место на Гран-при Азербайджана занял британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл (+14,609 секунды). Тройку призеров замкнул испанец Карлос Сайнс из "Уильямса" (+19,199).

Лидер сезона Оскар Пиастри не смог финишировать. Австралиец из "Мерседеса" разбил болид уже на первом круге и сошел.

Однако в общем зачете Пиастри сохранил лидерство с 324 очками. Вторым идет британский пилот "Мерседеса" Ландо Норрис (299), который занял седьмое место в Баку. Замыкает топ-3 в генеральной классификации Ферстаппен (255) — чемпион прошлых четырех сезонов.

В Кубке конструкторов продолжает уверенно лидировать "Мерседес" (623). Следом в тройке сильнейших идут "Мерседес" (290) и "Феррари" (286).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет 3-5 октября в Сингапуре.

