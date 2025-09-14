Призер Олимпиады Нариман Курбанов выиграл этап Кубка вызова по спортивной гимнастике

Один из лидеров сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов выиграл этап Кубка вызова, который прошел в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу атлет вышел в финал в упражнении на коне. В воскресенье были разыграны медали в отдельны видах.

Курбанов за решающую попытку заработал 15,066 балла и стал единственным, кто преодолел отметку в 15 баллов. Второе место занял армянин Гамлет Манукян (14,800), а тройку призеров замкнул итальянец Габриэле Таргетта (14,733).

Еще один казахстанец Зейнолла Идрисов остановился в шаге от пьедестала с четвертым результатом (14,633). В других дисциплинах отечественные гимнасты не смогли пробиться в финал.

Для Курбанова это первая победа в рамках Кубка вызова в нынешнем сезоне. В марте он стал лучшим в упражнении на коне на более высоком уровне — на этапе Кубка мира.

Напомним, в этой же дисциплине казахстанец выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2024 в Париже.

