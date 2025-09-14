Разгромом завершился матч сборных Казахстана и Азербайджана за бронзу в Евролиге
Опубликовано:
Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу не смогла попасть на пьедестал в рамках финального этапа Евролиги сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды пробилась в полуфинальную стадию промо-финала, который проходит в итальянском городе Виареджо, однако уступила Литве в серии пенальти. После этого в воскресенье казахстанцы провели матч за третье место с Азербайджаном.
Заключительная игра завершилась крупным поражением отечественной команды со счетом 1:7. Единственный мяч у казахстанцев забил Абдикадыр Курбанов.
Таким образом, сборная Азербайджана заняла третье место. Чемпионом промо-финала стала сборная Литвы, которая в решающем матче обыграла Румынию со счетом 4:3. Казахстанцы замкнули топ-4.
Повышение в классе до дивизиона А заработали финалисты — Литва и Румыния.
