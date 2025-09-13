Два казахстанских гимнаста вышли в финал на этапе Кубка вызова в Париже
Опубликовано:
Казахстанцы Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов вышли в финал на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике, который проходит в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
В субботу на престижных международных соревнованиях в столице Франции прошли квалификационные старты на отдельных снарядах.
Курбанов и Идрисов выступили на коне и набрали 15,100 и 14,600 балла соответственно. Они заняли вторую и третью позиции и пробились в финал, куда попадают обладатели восьми лучших результатов в квалификации.
Еще один казахстанец Ильяс Азизов выступил в трех дисциплинах, но не смог продолжить борьбу за медали. В вольных упражнениях он замкнул топ-20, на параллельных брусьях стал 15-м, а на перекладине показал 28-й результат. На последнем снаряде другой казахстанец Асан Салимов занял 43-е место.
Финалы на этапе Кубка вызова в Париже пройдут в воскресенье, 14 сентября. Напомним, Курбанов стал призером Олимпиады-2024 на коне, а также выиграл три последних чемпионата Азии в этой дисциплине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2285910-dva-kazahstanskih-gimnasta-vyshli-v-final-na-etape-kubka-vyzova-v-parizhe/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах