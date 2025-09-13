Серия пенальти оставила сборную Казахстана без финала решающего этапа Евролиги
Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу потерпела поражение от Литвы в рамках финального этапа Евролиги сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на полуфинальной стадии промо-финала, который проходит в итальянском городе Виареджо.
Основное и дополнительное время прошло без забитых мячей. В серии пенальти литовцы реализовали три попытки, казахстанцы — ни одной.
Таким образом, балтийская команда вышла в финал, где встретится с румынами, обыгравшими Азербайджан со счетом 4:2. Решающий матч запланирован на 14 сентября, обе сборные получат повышение в дивизион А.
Казахстанцы в тот же день оспорят бронзовые медали с азербайджанцами.
