Сборная Казахстана вышла в полуфинал решающего этапа Евролиги

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу потерпела поражение от Румынии в рамках финального этапа Евролиги сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды попали в группу В промо-финала, который проходит в итальянском городе Виареджо.
Их очный матч завершился победой румын в дополнительное время со счетом 4:3. В составе сборной Казахстана по мячу забили Алан Минбаев, Владислав Шевчук и Михаил Кайзер.
Румыны набрали пять очков и с первой позиции вышли в полуфинал. Казахстанцы с тремя баллами стали вторыми и также продолжат борьбу за медали.
В полуфинале отечественная команда 13 сентября встретится с Литвой. Румыны же сыграют с Азербайджаном.
По итогам промо-финала две лучшие команды получат повышение в классе и путевки в дивизион А.
