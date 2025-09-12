Сборная Казахстана вышла в полуфинал решающего этапа Евролиги

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу потерпела поражение от Румынии в рамках финального этапа Евролиги сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды попали в группу В промо-финала, который проходит в итальянском городе Виареджо.

Их очный матч завершился победой румын в дополнительное время со счетом 4:3. В составе сборной Казахстана по мячу забили Алан Минбаев, Владислав Шевчук и Михаил Кайзер.

Румыны набрали пять очков и с первой позиции вышли в полуфинал. Казахстанцы с тремя баллами стали вторыми и также продолжат борьбу за медали.

В полуфинале отечественная команда 13 сентября встретится с Литвой. Румыны же сыграют с Азербайджаном.

По итогам промо-финала две лучшие команды получат повышение в классе и путевки в дивизион А.

