Сборная Казахстана с победы стартовала в финальном раунде Евролиги

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу одержала победу над командой Мальты в первом матче финального этапа Евролиги сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды попали в группу В в рамках промо-финала, который проходит в итальянском городе Виареджо.

Матч завершился со счетом 7:4 в пользу казахстанцев. В составе победителей по дублю оформили Михаил Кайзер и Игорь Демешко, еще по мячу забили Тимур Ершин, Артур Деринг и Алан Минбаев.

Таким образом, сборная Казахстана набрала три очка и возглавила таблицу группы. Второй матч команда проведет 12 сентября против Румынии.

Две сильнейшие сборные из этого трио выйдут в полуфинал, куда также попадут представители группы А, где выступают Литва, Азербайджан и Бельгия.

По итогам промо-финала две лучшие команды получат повышение в классе и путевки в дивизион А.

