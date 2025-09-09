Рикардо Кака назвал состав сборной Казахстана по футзалу на решающие матчи отбора на Евро-2026

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      Рикардо Кака назвал состав сборной Казахстана по футзалу на решающие матчи отбора на Евро-2026

      Опубликовано:

      Сборная Казахстана по футзалу
      Сборная Казахстана по футзалу. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

      Стал известен состав национальной сборной Казахстана по футзалу на два матча против Италии в рамках плей-офф отбора на чемпионат Европы 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

      Главный тренер национальной сборной Казахстана Рикардо Пауло Кака назвал состав из 17 футзалистов, вызванных на матчи против Италии. В заявку вошли три вратаря и 14 полевых игроков.

      В строй после долгого отсутствия вернулся бразилец Эдсон. До этого момента он не мог играть за национальную сборную из-за последних правил ФИФА о непрерывном пребывании натурализованного спортсмена в стране.

      Вратари: Лео Игита, Канат Жеткирбаев, Талгат Утепбергенов.

      Полевые игроки: Дуглас, Эдсон, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Дамир Кайырбай, Чингиз Есенаманов, Арнольд Кнауб, Акжол Дарибай, Ринат Турегазин, Ержан Карменов, Абдирасыл Абдуманапулы, Иван Марахов, Альберт Акбаликов, Владислав Черномордов.

      Напомним, казахстанская команда 18 сентября сыграет на выезде против Италии, а 23 сентября примет соперников на своем паркете. Победитель по сумме двух встреч выйдет в основную стадию чемпионата Европы, который пройдет в феврале 2026 года в Словении, Латвии и Литве.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.