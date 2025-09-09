Рикардо Кака назвал состав сборной Казахстана по футзалу на решающие матчи отбора на Евро-2026

Стал известен состав национальной сборной Казахстана по футзалу на два матча против Италии в рамках плей-офф отбора на чемпионат Европы 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Главный тренер национальной сборной Казахстана Рикардо Пауло Кака назвал состав из 17 футзалистов, вызванных на матчи против Италии. В заявку вошли три вратаря и 14 полевых игроков.

В строй после долгого отсутствия вернулся бразилец Эдсон. До этого момента он не мог играть за национальную сборную из-за последних правил ФИФА о непрерывном пребывании натурализованного спортсмена в стране.

Вратари: Лео Игита, Канат Жеткирбаев, Талгат Утепбергенов.

Полевые игроки: Дуглас, Эдсон, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Дамир Кайырбай, Чингиз Есенаманов, Арнольд Кнауб, Акжол Дарибай, Ринат Турегазин, Ержан Карменов, Абдирасыл Абдуманапулы, Иван Марахов, Альберт Акбаликов, Владислав Черномордов.

Напомним, казахстанская команда 18 сентября сыграет на выезде против Италии, а 23 сентября примет соперников на своем паркете. Победитель по сумме двух встреч выйдет в основную стадию чемпионата Европы, который пройдет в феврале 2026 года в Словении, Латвии и Литве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.