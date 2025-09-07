Макс Ферстаппен одержал третью победу в сезоне "Формулы-1"

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии — 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка прошла на автодроме в Монце. Ферстаппен был обладателем поул-позиции и финишировал первым в главном заезде. Второе и третье места заняли пилоты "Макларен" — британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри соответственно.

Для Ферстаппена это третья победа в нынешнем сезоне. В общем зачете он с 230 очками остается на третьей позиции. Выше располагаются Пиастри (324) и Норрис (293).

В Кубке конструкторов по-прежнему уверенно лидирует "Макларен" (617). Дальше в топ-3 идут "Феррари" (280) и "Мерседес" (260).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет 19-21 сентября в столице Азербайджана Баку.

