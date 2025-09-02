В Астане стартовал континентальный форум Олимпийского совета Азии

В столице начал свою работу VI Континентальный форум спортсменов Олимпийского совета Азии (ОСА), который проходит в рамках программы Olympic Solidarity, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В мероприятии принимают участие свыше 120 делегатов, среди которых представители 45 Национальных Олимпийских комитетов Азии, Международного Олимпийского комитета, а также руководители ОСА.

Общая программа форума предусматривает дискуссионные панели, работу в тематических группах, семинары и открытые диалоги со спикерами. Кроме того, в рамках мероприятия запланирован символический забег Fun Run в Центральном парке Астаны в поддержку предстоящих Азиатских игр Аичи–Нагоя 2026.

В числе основных тем первого дня форума - презентация о стипендиальных программах Olympic Solidarity для атлетов, а также выступления, посвящённые актуальным изменениям в деятельности Комиссии спортсменов.

В число спикеров вошли руководители разных звеньев Olympic Solidarity и комиссии спортсменов ОСА, среди которых в том числе член Исполкома ОСА Ольга Рыпакова, участница трёх Олимпийских игр по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова, а также ведущий менеджер Департамента спорта НОК РК Айым Жетыбаева.

