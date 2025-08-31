Загоревшийся двигатель и первый подиум в карьере: итоги Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Австралийский пилот "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Нидерландов —15-го этапа чемпионата "Формулы-1" 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка прошла на трассе "Кольцо Зандворт". Обладатель поул-позиции Пиастри стал сильнейшим и в главном заезде. Для австралийца это седьмая победа в сезоне. Он лидирует по данному показателю.

Чемпион пяти этапов Ландо Норрис в Нидерландах не смог закончить гонку. Британский пилот "Макларен" ехал вторым за семь кругов до финиша, но сошел из-за загоревшегося двигателя.

Кроме того, не завершили гонку оба представителя "Феррари" — британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер.

Серебряным призером в итоге стал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Третье место занял француз Исак Хаджар из "Рейсинг Буллз", для которого это первый подиум "Формулы-1" в карьере.

Лидерство в общем зачете укрепил Пиастри (309 очков). Следом идет Норрис (275), а замыкает тройку сильнейших Ферстаппен (205).

В Кубке конструкторов по-прежнему лидирует "Макларен" (584). Следом в топ-3 идут "Феррари" (260) и "Мерседес" (248).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в итальянской Монце 5-7 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.