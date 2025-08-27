Сборная Казахстана выбыла из борьбы за медали на историческом чемпионате мира

Мужская молодежная сборная Казахстана по волейболу (U21) проиграла на старте плей-офф чемпионата мира 2025 года, который принимает Китай, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду проходят матчи 1/8 финала соревнований в Цзяньмыне. Сборная Казахстана, для которой это первое в истории участие в молодежном чемпионате мира, с третьего места в группе вышла в плей-офф.

В 1/8 финала отечественная команда в минимальных трех сетах уступила французам (15:25, 18:25, 18:25). Лучшую результативность в сборной Казахстана показал Владислав Мастихин, суммарно набравший девять очков.

Таким образом, национальная команда лишилась шансов на медали. Теперь казахстанцы выступят в утешительном плей-офф, где будут оспариваться места с девятого по 16-е в итоговой таблице. Следующий матч команда проведет 29 августа с Болгарией.

Всего в молодежном чемпионате мира участвуют 24 национальные сборные.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.