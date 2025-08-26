Сборная Казахстана вышла в 1/8 финала на историческом чемпионате мира

Мужская молодежная сборная Казахстана по волейболу (U21) одержала вторую победу на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник прошел заключительный пятый тур группового этапа соревнований в Цзяньмыне. Для сборной Казахстана это первое в истории участие в молодежном чемпионате мира. Отечественная команда — единственный дебютант на нынешнем турнире.

В пятом туре группы В казахстанцы одержали волевую победу над представителями Южной Кореи со счетом 3:1 по сетам (17:25, 25:23, 25:22, 25:22). Лучшую результативность в отечественной сборной показал Владислав Мастихин, суммарно набравший 17 очков.

Победа стала для казахстанцев второй на турнире. С семью очками команда финишировала третьей в группе, отстав только от Польши (12) и действующих чемпионов мира из Ирана (14). Корейцы с шестью баллами заняли четвертое место, замкнули таблицу Канада (шесть) и Пуэрто-Рико (ноль).

Четыре сильнейшие команды группы вышли в 1/8 финала и продолжат борьбу за медали. На первой стадии плей-офф сборная Казахстана 27 августа встретится с Францией. Победитель выйдет в четвертьфинал, а проигравший поборется за места с девятого по 16-е.

