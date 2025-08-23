Сборная Казахстана одержала первую в истории победу на чемпионате мира
Опубликовано:
Мужская молодежная сборная Казахстана по волейболу (U21) одержала первую победу на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.
В субботу прошел третий тур группового этапа соревнований в Цзяньмыне. Для сборной Казахстана это первое в истории участие в молодежном чемпионате мира. Отечественная команда — единственный дебютант на нынешнем турнире.
В третьем туре группы В казахстанцы обыграли представителей Пуэрто-Рико в минимальных трех сетах (25:23, 25:21, 25:16). Лучшую результативность в отечественной сборной показали Артем Олексенко и Диербек Икрамов.
Таким образом, молодежная команда Казахстана одержала первую в истории победу на чемпионате мира. Национальная сборная с четырьмя очками занимает третье место в группе, уступая только Польше (девять) и Ирану (восемь). Ниже в таблице идут Канада и Южная Корея (по три), а также Пуэрто-Рико (ноль).
Команды, которые займут первые четыре места, выйдут в 1/8 финала. Другие примут участие в утешительном плей-офф. Всего в молодежном чемпионате мира участвуют 24 национальные сборные, разбитые на четыре группы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2278368-sbornaya-kazahstana-oderzhala-pervuyu-v-istorii-pobedu-na-chempionate-mira/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах