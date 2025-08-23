Сборная Казахстана одержала первую в истории победу на чемпионате мира

Мужская молодежная сборная Казахстана по волейболу (U21) одержала первую победу на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу прошел третий тур группового этапа соревнований в Цзяньмыне. Для сборной Казахстана это первое в истории участие в молодежном чемпионате мира. Отечественная команда — единственный дебютант на нынешнем турнире.

В третьем туре группы В казахстанцы обыграли представителей Пуэрто-Рико в минимальных трех сетах (25:23, 25:21, 25:16). Лучшую результативность в отечественной сборной показали Артем Олексенко и Диербек Икрамов.

Таким образом, молодежная команда Казахстана одержала первую в истории победу на чемпионате мира. Национальная сборная с четырьмя очками занимает третье место в группе, уступая только Польше (девять) и Ирану (восемь). Ниже в таблице идут Канада и Южная Корея (по три), а также Пуэрто-Рико (ноль).

Команды, которые займут первые четыре места, выйдут в 1/8 финала. Другие примут участие в утешительном плей-офф. Всего в молодежном чемпионате мира участвуют 24 национальные сборные, разбитые на четыре группы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.