Пятисетовым триллером завершился второй матч сборной Казахстана на историческом чемпионате мира

Мужская молодежная сборная Казахстана по волейболу (U21) потерпела второе подряд поражение на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу прошел второй тур группового этапа соревнований в китайском Цзяньмыне. Для сборной Казахстана это первое в истории участие в молодежном чемпионате мира. Отечественная команда — единственный дебютант на нынешнем турнире.

Во втором туре группы В казахстанцы проиграли канадцам в максимальных пяти сетах со счетом 2:3 (32:34, 25:23, 25:22, 21:25, 13:15). Лучшую результативность в отечественной сборной показал Клим Рюхов.

Казахстанцы набрали первое очко и занимают пятое место в группе. В третьем туре в субботу команда сыграет с Пуэрто-Рико — промежуточным аутсайдером шестерки. Также в группе В выступают Польша, Южная Корея и действующие чемпионы мира из Ирана.

Команды, которые займут первые четыре места, выйдут в 1/8 финала. Другие примут участие в утешительном плей-офф. Всего в молодежном чемпионате мира участвуют 24 национальные сборные, разбитые на четыре группы.

