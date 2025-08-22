Сборная Казахстана осталась без медалей в индивидуальных видах на ЧМ по художественной гимнастике

Представительницы Казахстана не смогли пробиться в личные финалы на чемпионате мира 2025 года по художественной гимнастике, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир проходит в бразильском Рио-де-Жанейро. В течение двух дней спортсменки проходили квалификацию.

По итогам предварительного этапа сформировался общий зачет. Обладательницы 18 лучших результатов прошли отбор в финал индивидуального многоборья. В их число не попали казахстанки. Айым Мейржанова заняла 25-е место (80,350 балла), Айбота Ертайкызы стала 34-й (77,750).

Лучший результат в квалификации показала немка Дарья Варфоломеев (92,850), которая на прошлом чемпионате мира выиграла все пять золотых медалей. В Рио-де-Жанейро она также пробилась во все финалы в отдельных видах — с мячом, обручем, булавами и лентой. Мейржанова и Ертайкызы в этих дисциплинах остались за пределами топ-8 в квалификации и также выбыли из борьбы за награды.

В субботу, 23 августа, сборная Казахстана примет участие в командном многоборье. На следующий день запланированы групповые финалы в отдельных видах, где отечественные спортсменки также могут побороться за медали.

На данный момент казахстанки ни разу не поднимались на пьедестал почета на чемпионатах мира по художественной гимнастике.

