      Провели подряд дней с нами

      Сборная Казахстана осталась без медалей в индивидуальных видах на ЧМ по художественной гимнастике

      Опубликовано:

      Казахстанская гимнастка Айбота Ертайкызы
      Айбота Ертайкызы. Фото: Tom Weller/Getty Images

      Представительницы Казахстана не смогли пробиться в личные финалы на чемпионате мира 2025 года по художественной гимнастике, передает корреспондент NUR.KZ.

      Турнир проходит в бразильском Рио-де-Жанейро. В течение двух дней спортсменки проходили квалификацию.

      По итогам предварительного этапа сформировался общий зачет. Обладательницы 18 лучших результатов прошли отбор в финал индивидуального многоборья. В их число не попали казахстанки. Айым Мейржанова заняла 25-е место (80,350 балла), Айбота Ертайкызы стала 34-й (77,750).

      Лучший результат в квалификации показала немка Дарья Варфоломеев (92,850), которая на прошлом чемпионате мира выиграла все пять золотых медалей. В Рио-де-Жанейро она также пробилась во все финалы в отдельных видах — с мячом, обручем, булавами и лентой. Мейржанова и Ертайкызы в этих дисциплинах остались за пределами топ-8 в квалификации и также выбыли из борьбы за награды.

      В субботу, 23 августа, сборная Казахстана примет участие в командном многоборье. На следующий день запланированы групповые финалы в отдельных видах, где отечественные спортсменки также могут побороться за медали.

      На данный момент казахстанки ни разу не поднимались на пьедестал почета на чемпионатах мира по художественной гимнастике.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

