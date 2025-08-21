Сборная Казахстана по волейболу провела исторический матч на чемпионате мира

Мужская молодежная сборная Казахстана по волейболу (U21) с поражения стартовала на чемпионате мира 2025 года в китайском Цзяньмыне, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования начались в четверг. Для сборной Казахстана это первое в истории участие в молодежном чемпионате мира. Отечественная команда — единственный дебютант на нынешнем турнире.

В первом туре группы В казахстанцы встретились с представителями Ирана — действующими чемпионами мира. Отечественные волейболисты потерпели поражение со счетом 1:3 по сетам (19:25, 25:21, 23:25, 17:25). Лучшую результативность в составе проигравших показали Клим Рюхов и Адил Сулеймен.

Также в группе выступают Польша, Пуэрто-Рико, Канада и Южная Корея. Первые четыре команды выйдут в 1/8 финала, другие примут участие в утешительном плей-офф. Во втором туре казахстанцы 22 августа сыграют с Канадой.

Всего в молодежном чемпионате мира участвуют 24 национальные сборные, разбитые на четыре группы.

