Сборная Казахстана по таеквондо завоевала 10 золотых медалей на международном турнире в Астане
Опубликовано:
В Астане прошел первый соревновательный день международного рейтингового турнира по таеквондо Kazakhstan Open 2025, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз пресс-службы Федерации таеквондо РК.
В столице прошли состязания с участием спортсменов из 22 стран, разыгравших медали в 16 весовых категориях. По итогам первого дня соревнований сборная Казахстана завоевала 38 медалей, из них 10 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых наград. Отечественные таеквондисты заняли первое место в общекомандном зачете, на втором месте расположилась команда Туниса, на третьем – сборная Турции.
Отметим, в соревнованиях категории “сеньоры” (взрослые) приняли участие ведущие казахстанские спортсмены, среди которых участники Олимпийских игр в Париже Самирхон Абабакиров (-63 кг) и Батырхан Толеугали (-80 кг), которые отметились серебряной и золотой медалями соответственно.
Турнир продлится до 16 августа. Во второй соревновательный день на даянг выйдут сильнейшие молодые спортсмены со всего мира, которые будут бороться за рейтинговые очки и медали Kazakhstan Open 2025 в юниорской категории.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2275665-sbornaya-kazahstana-po-taekvondo-zavoevala-10-zolotyh-medaley-na-mezhdunarodnom-turnire-v-astane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах