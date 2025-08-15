Сборная Казахстана по таеквондо завоевала 10 золотых медалей на международном турнире в Астане

В Астане прошел первый соревновательный день международного рейтингового турнира по таеквондо Kazakhstan Open 2025, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз пресс-службы Федерации таеквондо РК.

В столице прошли состязания с участием спортсменов из 22 стран, разыгравших медали в 16 весовых категориях. По итогам первого дня соревнований сборная Казахстана завоевала 38 медалей, из них 10 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых наград. Отечественные таеквондисты заняли первое место в общекомандном зачете, на втором месте расположилась команда Туниса, на третьем – сборная Турции.

Отметим, в соревнованиях категории “сеньоры” (взрослые) приняли участие ведущие казахстанские спортсмены, среди которых участники Олимпийских игр в Париже Самирхон Абабакиров (-63 кг) и Батырхан Толеугали (-80 кг), которые отметились серебряной и золотой медалями соответственно.

Турнир продлится до 16 августа. Во второй соревновательный день на даянг выйдут сильнейшие молодые спортсмены со всего мира, которые будут бороться за рейтинговые очки и медали Kazakhstan Open 2025 в юниорской категории.

